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Delivery Club рассказал, когда курьерам выплатят задержанные зарплаты

Незадолго до этого курьеры объявили о начале забастовки из-за задержек по выплатам зарплат. Некоторые работники не получали денег больше двух месяцев.

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Фото © ТАСС / Василий Кузьмичёнок

Несмотря на забастовку, начавшуюся 7 июля, Delivery Club сообщил о штатном режиме работы. Количество курьеров на смене соответствует плановому, — гласит заявление пресс-службы агрегатора.

В то же время компания сообщила, что проблемы с работниками возникли только у одного логистического партнёра, который, по словам Delivery Club, на общее состояние работы сервиса не влияет.

С проблемным участком, впрочем, Delivery Club намерен разобраться как можно быстрее. Пресс-служба сервиса надеется, что часть долгов компании удастся погасить уже сегодня.

Напомним, ранее мы писали о бунте курьеров и о том, почему Delivery Club по большому счёту не несёт ответственности перед этими работниками.

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