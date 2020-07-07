Delivery Club рассказал, когда курьерам выплатят задержанные зарплаты

Несмотря на забастовку, начавшуюся 7 июля, Delivery Club сообщил о штатном режиме работы. — Количество курьеров на смене соответствует плановому, — гласит заявление пресс-службы агрегатора.

В то же время компания сообщила, что проблемы с работниками возникли только у одного логистического партнёра, который, по словам Delivery Club, на общее состояние работы сервиса не влияет.

С проблемным участком, впрочем, Delivery Club намерен разобраться как можно быстрее. Пресс-служба сервиса надеется, что часть долгов компании удастся погасить уже сегодня.