Ем хлеб и сплю в лесу. Курьеры Delivery Club готовят бунт и терпят бедствие из-за задержки зарплаты

Курьеры порываются устроить забастовку Delivery Club. Причина — задержка зарплат, из-за которой как минимум один человек вынужден жить на улице. Сервис при этом максимально дистанцируется от попавших в беду людей. Ведь формально курьеры работают не на Delivery Club и, как следствие, являются не их заботой. Не их заботой по факту является и качество доставляемой продукции. Неожиданно? Рассказываем про эту и другие неочевидные тонкости Delivery Club.

Если Delivery Club не несёт ответственности за курьеров и еду, то за что тогда отвечает сервис?

Ответ на этот вопрос кроется в пользовательском соглашении Delivery Club, которое заключается между сервисом и клиентом в момент оформления услуги, то есть заказа еды. В нём компания объясняет, кем на самом деле она является.

— Delivery Club является единой информационной системой заказов, которая предлагает пользователям широкие возможности для поиска и заказа готовой еды, реализуемой партнёрами Delivery Club, а также принимает от пользователей денежные средства в счёт оплаты заказов и осуществляет доставку заказов пользователям силами третьих лиц на основании договора с Delivery Club или партнёров Delivery Club, — гласит второй пункт пользовательского соглашения.

Здесь важно обратить внимание на два пункта. Первый — Delivery Club является только информационным агрегатором и денежным посредником между клиентом и своими партнёрами. Последними-то как раз и выступают логистические компании и рестораны. Как следствие, по большому счёту если с Delivery за что-то и можно спросить, так это за корректную информацию в её приложении и на сайте. А именно: описание блюда, его состав, цена и т.д.

— Delivery Club не несёт ответственности за соблюдение/несоблюдение службами доставки своих обязательств перед пользователем, а также за достоверность информации, предоставленной такими службами. Delivery Club является лишь информационным связующим звеном между пользователем и службами доставки, — подчёркивает сервис в шестом пункте с подзаголовком "Ответственность".

Следующим пунктом, к слову, Delivery пишет, что оставляет за собой право принимать вопросы и претензии от пользователей относительно доставки. Что в целом резонно, поскольку агрегатор заинтересован в том, чтобы пользователь оставался именно с ним. Ведь Delivery Club взимает комиссию с ресторанов за заказы, оформленные через сервис.

Допустим. А что тогда не нравится курьерам?

Ещё в начале июня по Сети поползла информация о подготовке курьерами забастовок против Delivery Club. В частности, в одном из видеороликов человек в зелёной форме жаловался на ужесточение правил доставки и коррумпированность менеджеров начального звена.

Что до обновления правил. Курьеры начали получать больше заказов, но вместе с тем увеличилась и зона доставки: до шести километров для пеших рабочих и более десяти километров для водителей. На большие расстояния, по словам курьеров, ходить и ездить невыгодно. Мол, пока выполняешь один большой заказ, можно сделать два маленьких. Второй вариант выгоднее.

Некоторые сотрудники в Delivery Club начали отменять долгие заказы. За что получали крупные штрафы. — Под конец вечера по 1800, по 2000, кому-то по 3000 рублей постоянно ставят штрафы, люди начинают работать в минус, — говорит курьер DC в одном из видеообращений.

Под коррупцией подразумевается использование служебного положения менеджерами младшего звена для личного обогащения. Например, некоторые администраторы, по словам курьеров, предлагают отменять штрафы за меньшую стоимость. Условно говоря, штраф стоит 1800 руб., а его отмена — 400 руб. Координаторы же иногда продают выгодные и простые маршруты.

А что Delivery?

Вскоре после заявлений о планируемой забастовке Delivery Club сообщила, что отменит штрафы. Мол, санкции, на которые пожаловались работники, были не настоящими, а тестовыми. Из слов компании следует, что в начале июня они действительно протестировали расширение зоны доставки. Но отказались от эксперимента в течение нескольких дней, ещё до появления сообщений о бойкоте. Назначенные же в это время штрафы были компенсированы.

— Мы знаем, что недовольство некоторых курьеров сохраняется, мы отвечаем на их вопросы и продолжим делать это столько времени, сколько понадобится, — заявили тогда в Delivery Club.

Позже появилась информация, что как минимум один недовольный курьер лишился работы после забастовки. Им стал некий Антон Бабаев. По его словам, он лишился работы после создания чата для обсуждения проблем Delivery Club. Дескать, его сочли за зачинщика протестов. В общении с Лайфом компания это сообщение опровергла. — Эта информация не соответствует действительности, — заявили в пресс-службе агрегатора.

А чем же курьеры недовольны сейчас?

Вторую волну протестных высказываний в начале июля спровоцировала задержка по выплате заработной платы. По данным сообщества "Профсоюз "Курьер", в которое объединились недовольные работники, около 290–300 человек не получают деньги уже два месяца. Как минимум один курьер из-за задолженности попал в крайне непростую ситуацию: ему пришлось голодать и спать на улице.

— Я две недели уже ничего не кушаю. Я только хлеб ем и воду. Я из Красногорска приехал на велосипеде из-за того, что у меня нет денег на проезд. Я три часа в дороге был, чтобы приехать и хоть как-то разобраться с этим. Чтобы получить свою зарплату. По поводу квартиры. Я давным-давно уже живу в лесах, парках и других местах, — говорит на видео человек в маске Delivery Club, который не представился. Что вполне объяснимо.

Все, перед кем задолжала Delivery Club, зарегистрированы в одной компании. И нет, эта компания не Delivery Club. А фирма-подрядчик. Что является стандартной практикой для многих сервисов-агрегаторов. "Яндекс.Еда" и многие таксомоторные службы работают по той же схеме: IT-гигант предоставляет клиентов, а сторонняя фирма нанимает сотрудников.

Накануне объявления забастовки недовольные курьеры пытались выйти на мирные переговоры с подрядчиком: 3 июля они прибыли на встречу, но дверь офиса сотрудникам никто не открыл. Что похоже на издёвку, поскольку сама же фирма изначально и назначила встречу. В Delivery Club сообщили Лайфу, что были не в курсе описанного инцидента.

С 6 июля курьеры планируют начать подготовку к забастовке. Ожидается, что она продлится до тех пор, пока Delivery Club не рассчитается по всем долгам.

Важно отметить, что компания-подрядчик, расположенная по адресу Звёздный бульвар, дом 21, стр. 1, — только одна, которая не может справиться с обязанностями перед своими сотрудниками. По данным же "Профсоюза "Курьер", есть и другие. К сожалению, нам не удалось выяснить, какие именно, — на момент публикации материала организаторы "Профсоюза "Курьер" не ответили на запрос Лайфа.

А что Delivery говорит сейчас?

Delivery Club уже отреагировала на сообщения о готовящейся забастовке. Компания признала, что один из её логистических партнёров действительно допустил просрочку платежей. При этом агрегатор, судя по всему, не согласен с числом потерпевших. Тогда как стихийно возникший "профсоюз" насчитал около 300 человек, Delivery говорит только о "нескольких десятках".

— По результатам внутренней проверки было принято решение о прекращении сотрудничества с данным логистическим партнёром. Логистический партнёр полностью погасит задолженность перед курьерами в ближайшие дни, — рассказали Лайфу в Delivery Club.

К тому же агрегатор не подтвердил информацию о том, что есть другие подрядчики с задолженностями перед курьерами. Раскрыть название организации, которая не справилась со своими обязанностями, компания отказалась. Количество своих подрядчиков Delivery Club тоже не обозначила.

— Нас интересует опыт работы логистической компании и её ресурсы, готовность привлечь к доставке необходимое количество курьеров. По этой схеме работают многие компании, которым необходимы курьеры, в том числе международные. Не только в сфере доставки питания, но и, например, на рынке розничной торговли. Привлечение партнёра с опытом работы и компетенциями в сфере логистики позволяет быстро предоставить клиентам услугу доставки, масштабировать её, повышает эффективность логистических процессов, — заявили в пресс-службе сервиса доставки.

К слову, о "многих компаниях". Та же "Яндекс.Еда" действительно работает через подрядчиков. Однако, в отличие от конкурентов, "Яндекс" не скрывает информацию о своих партнёрах. Полный список доставщиков "Яндекс.Еды" можно посмотреть на официальном сайте сервиса.

Сообщество курьеров, разумеется, возмутили заявление и арифметика Delivery Club. Курьеры считают, что сервис начал против них информационную войну. — Это ложь во спасение собственной репутации в лице общественности, — гласит одна из записей на стене "Профсоюза "Курьер".

Расскажите про подрядчиков

Повторимся, как в случае с Delivery Club, так и в случае с, например, "Яндекс.Едой", ни Mail.ru Group, ни "Яндекс" не занимаются трудоустройством курьеров. Вместо них этим занимаются так называемые транспортно-логистические компании.

Главным минусом описанной системы для курьера является то, что значительная часть логистических организаций оформляет людей не по трудовому договору, а по договору оказания услуг. Последнее, по словам Олега Бабича, руководителя правового департамента Конфедерации труда России, сильно снижает ответственность нанимателя перед сотрудником.

— В случае заключения такого договора между сотрудником и работодателем устанавливаются не трудовые отношения, а гражданско-правовые. И они в принципе исключают такое понятие, как заработная плата. Есть оплата за исполненную услугу, — отмечает юрист.

Также он добавляет, что договор оказания услуг исключает оплату смен в выходные дни, больничных смен, отпуска и прочие дотации из так называемого соцпакета. Зато даёт право нанимателю, а точнее — заказчику, отказываться от услуг сотрудника в любой момент. Проще говоря, логистические партнёры Delivery и "Яндекса" имеют право увольнять сотрудников одним днём.

— Если Государственная инспекция труда вмешается, проведёт проверку и установит, что между сторонами на самом деле трудовые отношения, компании придётся переоформить курьеров как сотрудников, — добавляет эксперт и говорит, что такой экспертизы может добиться как профсоюз, так и отдельно взятый работник. Для этого ему нужно направить жалобу в Государственную инспекцию труда.