FaceApp отдыхает. 7 бесплатных и полезных нейросетей, которые упростят вашу жизнь

Интернет захлестнуло новой волной хайпа, которую запустил российский стартап FaceApp. Если раньше приложение заставляло людей улыбаться и состариться, то теперь оно научилось ещё и менять пол. Все эти трансформации, разумеется, случаются не с людьми непосредственно, а с их фотографиями. Ну а виной тому — могучая нейросеть. Функционал FaceApp — занятный, не спорим. Однако доступны в Интернете нейросети, способности которых впечатляют не меньше. Рассказываем про 7 таких примеров.

GauGAN не даст рисовать, как профан

GauGAN — это нейросеть компании Nvidia. Она умеет дорисовывать за человеком картины. Причём уровень додумывания у программы невероятный. Достаточно нарисовать буквально несколько простейших фигур и пару-тройку линий, а дальше GauGAN сделает всё сама. А именно — превратит человеческий примитив в шедевральный пейзаж типа заставки для Windows XP.

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Открой портал в аниме

Стилизовать портрет под карандашный скетч или рисовать на лице морщины — это, конечно, интересно. Но как насчёт того, чтобы за несколько секунд превратить себя в персонажа какого-нибудь аниме? Нейросеть Selfie2Anime частично эту задачу решает. Аниме или мангу ИИ про человека не сочинит, а вот превратить фотографию в анимешный рисунок — вполне. Как ни странно, сервис родом не из Японии, а из Петра, что в Западной Австралии.

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Стань мастером Photoshop за одну минуту

Нейросеть для развлечения — хорошо, а нейросеть для дела — ещё лучше. Одной из таких является Inpainting, авторами которой, к слову, тоже являются разработчики из Nvidia. Главная ценность данного сервиса — ретуширование ненужных объектов на снимках. Лишними могут оказаться как морщины на лице, так и, например, случайный человек, который своим присутствием испортил классный пейзаж. Приятно и то, что для работы с Inpainting не надо проходить специальные курсы. На всё про всё в работе с сервисом уходит не более пары минут.

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Игра, в которой доминирует нейросеть

И нет, Quick, Draw! учит рисовать не таким читерским способом, как GauGAN. Алгоритм просит схематично изобразить стол, стул, хлеб или что-нибудь ещё, а человек, исходя из задания, рисует скетч. Причём на время — Quick, Draw! даёт на рисунок 20 секунд. Забава очень простая, но затягивающая. И в каком-то смысле полезная. Авторами сервиса являются разработчики из Google. Цель проекта — натренировать ИИ распознавать объекты на изображениях.

Стань королём Photoshop за одну минуту

Подозреваем, что многие люди приходили к Photoshop из-за такой тривиальной задачи, как отделение объекта на фотографии от фона. Программа от Adobe, разумеется, на это способна. А вот человек найти нужные рычажки и кнопки может далеко не всегда. Так вот, хвала математике, появилась нейросеть, которая способна выполнить описанную выше задачу всего за минуту. Называется она remove.bg.

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В конце концов, просто забудь про Photoshop

Потому что, если поискать, можно, кажется, найти нейросеть, которая заменит любую популярную функцию знаменитого редактора изображений. Мы уже рассказали, как ретушировать ненужное и отделять объекты от фона, а теперь покажем, как быстро и качественно менять лица людей на снимках. Понадобится только одно — нейросеть Reflect. Самое ценное в сервисе то, что он меняет лица, сохраняя при этом мимику и тон кожи оригинального изображения.

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Добавь моментам из прошлого красок

Возникла мысль о том, что в России не делают полезных нейросетей? Гоните её прочь и держите как минимум один прикольный отечественный алгоритм — Colorize от компании G-Core Labs. Данная программа тоже редактирует фотографии. А именно — добавляет цвета чёрно-белым снимкам. Да-да, с её помощью можно сделать именно то, о чём вы подумали: раскрасить старые фотографии из семейного альбома.

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