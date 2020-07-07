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"Он невменяемый на всю жизнь". Сын Бари Алибасова раскрыл подробности нового "отравления" отца

Известный продюсер будет отправлен на лечение в Калининград.

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Продюсер Бари Алибасов. Фото © ТАСС / Максим Григорьев

Бари Алибасов – младший на пресс-конференции рассказал о якобы имевшем место покушении на его отца. По словам мужчины, всё случилось, когда он отсутствовал в городе. Как уверяет сын, продюсера спаивали алкоголем в течение некоторого времени. Алибасов-младший утверждает, что, по мнению врачей, его отец должен был бы пить безостановочно года два, чтобы довести свою печень до того состояния, в котором его госпитализировали.

Алибасов-старший находился под капельницами в течение пяти дней. Его сын заявил, что это обошлось в полмиллиона рублей. Бари Алибасов якобы может до конца жизни остаться невменяемым из-за этого отравления.

Отец будет проходить психотерапевтическую реабилитацию в Калининграде. Она будет стоить 350 тысяч рублей. Реабилитация будет проходить минимум два года. Поэтому мы сейчас сдаём отцовскую квартиру, чтоб перевести отца в Калининград. Группа "На-На" выделила зарплату, чтоб у отца была нормальная жизнь, а не просто из-под него уточки выносили. Он невменько (невменяемый. Прим. ред.) на всю жизнь с вероятностью 90%, — подытожил Бари Алибасов – младший.

Напомним, в июне прошлого года Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей и проходил лечение в НИИ Склифосовского. После этого он решил отсудить у производителя химического средства "Крот" и компании "Ашан" 100 миллионов рублей в качестве компенсации за отравление.

Затем разразился новый скандал. Бывший адвокат семьи Шукшиных Юлиан Соболев написал в Следственный комитет РФ заявление на Бари Алибасова. Юрист считает, что музыкант обманом забрал квартиру у своей 81-летней супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.

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