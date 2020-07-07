"Не было времени ждать". Чтобы спасти пенсионерку, полицейский влез в квартиру по водосточной трубе

В Санкт-Петербурге полицейский Николай Лужецкий залез по водосточной трубе и спас пенсионерку, едва не выпавшую из окна. О необычной операции он рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Трагедия едва не произошла 1 июля. Пожилая женщина чуть не выпала из окна дома на улице Лизы Чайкиной. Муж успел схватить её за ноги, но втащить обратно сил не хватало.

Фото © VK / Муниципальный округ Введенский

Получив сообщение о происшествии, инспектор патрульно-постовой службы Лужецкий вместе с коллегой поспешил на место происшествия, включив сирену на служебном авто. Полицейские домчались до нужного дома и увидели, что из окна многоэтажки по пояс свисает женщина. Соседи и очевидцы растянули покрывало под домом. Дверь в квартиру была заперта, и Лужецкий решился на отчаянный шаг: сбросив бронежилет, он вскарабкался по водосточной трубе, хотя её крепёж мог в любой момент не выдержать.

— Наверное, из-за того, что с детства занимался физической подготовкой, всегда на турниках, ну и адреналин сыграл свою роль... залез в квартиру и помог затащить бабушку, — рассказал Николай.

Полицейский отметил, что в той ситуации промедление могло привести к трагедии, поэтому ждать помощи со стороны он не видел смысла.