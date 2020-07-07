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В СКР рассказали, что грозит участнику Pussy Riot Верзилову из-за умолчания о двойном гражданстве

По версии следствия, паспорт другого государства он скрывал больше шести лет.

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении участника Pussy Riot Петра Верзилова. В прошлом году при обыске в его квартире следователи нашли действующий паспорт гражданина Канады. Об этом сообщал адвокат Верзилова накануне. Сегодня активиста доставили на допрос.

Возбуждено уголовное дело в отношении Петра Верзилова по признакам преступления, предусмотренного ст. 330.2 УК РФ "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства", — говорится в сообщении СК РФ.

Отмечается, что канадский паспорт Верзилов получил не позже конца 2014 года. При этом он не стал уведомлять миграционные службы РФ о наличии у него двойного гражданства. Теперь за это ему грозит штраф или до 400 часов обязательных работ.

Ранее правоохранительные органы уже задерживали Петра Верзилова в рамках проверочных мероприятий об экстремизме. Активист не открывал дверь, поэтому её пришлось взламывать. Позже на него составили протокол об административном правонарушении.

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