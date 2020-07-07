Появилось видео, как автобус с детьми упал с моста в Китае. Погиб 21 человек

В Сети появилось видео с моментом падения автобуса с детьми в водохранилище в китайском городе Аньшунь. Как сообщает газета Global Times, в результате трагедии погиб 21 человек и 15 пострадали. Среди пассажиров было много детей и студентов.
На кадрах видно, что автобус сначала медленно выходит из своей полосы движения, а затем, набирая скорость, пересекает встречную полосу и, пробивая ограждение, падает в канал.
Пожарно-спасательный корпус Гуйчжоу отправил на место происшествия 19 пожарных машин, 21 резиновую лодку и 97 спасателей, включая 17 водолазов. На кадрах с места происшествия видно, как на первые подоспевшие к месту ЧП лодки достают тонущих. Некоторые очевидцы бросают с берега спасательные круги.