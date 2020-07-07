Появилось видео, как автобус с детьми упал с моста в Китае. Погиб 21 человек

В Сети появилось видео с моментом падения автобуса с детьми в водохранилище в китайском городе Аньшунь. Как сообщает газета Global Times, в результате трагедии погиб 21 человек и 15 пострадали. Среди пассажиров было много детей и студентов.

На кадрах видно, что автобус сначала медленно выходит из своей полосы движения, а затем, набирая скорость, пересекает встречную полосу и, пробивая ограждение, падает в канал.