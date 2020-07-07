Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Появилось видео, как автобус с детьми упал с моста в Китае. Погиб 21 человек

Тяжёлая машина вдруг резко повернула в сторону и пробила ограждение.

1254

В Сети появилось видео с моментом падения автобуса с детьми в водохранилище в китайском городе Аньшунь. Как сообщает газета Global Times, в результате трагедии погиб 21 человек и 15 пострадали. Среди пассажиров было много детей и студентов.

На кадрах видно, что автобус сначала медленно выходит из своей полосы движения, а затем, набирая скорость, пересекает встречную полосу и, пробивая ограждение, падает в канал.

Пожарно-спасательный корпус Гуйчжоу отправил на место происшествия 19 пожарных машин, 21 резиновую лодку и 97 спасателей, включая 17 водолазов. На кадрах с места происшествия видно, как на первые подоспевшие к месту ЧП лодки достают тонущих. Некоторые очевидцы бросают с берега спасательные круги.

Выбор редакции

Loading...