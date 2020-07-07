Десятки канистр с кислотой. Под Саратовом нашли свалку опасных для жизни химикатов

На окраине посёлка Солнечный-2 в Кировском районе города Саратова обнаружили свалку опасных химикатов. Об инциденте в "Инстаграме" сообщила местная жительница Анна Качура.

Фото © Instagram / Анна Качура 1 / 5

По её словам, кто-то оставил канистры с опасными веществами в лесопосадках вдоль дороги на посёлок Юбилейный, в трёхстах метрах от проспекта Героев Отечества. Возмущённая жительница сфотографировала несколько канистр с надписями "соляная кислота","хром","кислота азотная".

— Представьте, что может произойти, если ребёнок из-за своего любопытства полезет открывать соляную кислоту и прочие жидкости в этой безалаберно выброшенной куче?! — написала девушка, призвав наказать виновных по всей строгости закона.

В местном управлении Следственного комитета уже занялись инцидентом и проводят проверку.

— Будет установлен состав содержимого ёмкостей, степень их опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды, — отметили в ведомстве.

В управлении СК добавили, что планируют не только установить личности тех, кто оставил опасные отходы в лесопосадках, но и проследят за тем, чтобы все химикаты должным образом утилизировали.