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Трое главарей и четверо "рядовых". ФСБ показала, как задерживали экстремистов в Крыму

Оперативники нагрянули "в гости" к подозреваемым. У них нашли запрещённую литературу.

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Федеральная служба безопасности России опубликовала видео операции по задержанию трёх главарей и четырёх активных рядовых участников террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Крыму. На кадрах показано, как силовики проводят задержания подозреваемых в их домах, а также процесс обысков.

Проведёнными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что члены терструктуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путём действующей власти... Они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман, — говорится в сообщении ведомства.

В ходе обысков по местам жительства задержанных были найдены и изъяты значительное количество пропагандистских материалов запрещённой группировки, средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся при ведении террористической деятельности. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела.

Как сообщал Лайф, ранее в Москве по подозрению в государственной измене был задержан советник главы "Роскосмоса". Позднее в силовом ведомстве опубликовали видео задержания и уточнили, что мужчина, предположительно, работал на одну из спецслужб НАТО.

* Террористическая организация запрещена в России решением Верховного суда.

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