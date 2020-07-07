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Россиян призвали не есть сурков и верблюдов, чтобы не заразиться бубонной чумой

Случаи заражения периодически фиксируют в Монголии и Китае.

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Фото © Pixabay

Жителей Тывы, особенно приграничных с Монголией районов, призвали не есть мясо сурка и верблюда из-за угрозы заразиться бубонной чумой. Переносчиками опасной болезни являются блохи, которые живут на грызунах, сообщает республиканский Минсельхоз.

Чума может передаваться через укус заражённого насекомого и при обработке туш верблюдов и шкур грызунов. Поэтому жителям республики рекомендуют принимать меры профилактики от насекомых и воздержаться от охоты на сурков.

Ранее сообщалось, что бубонная чума подтвердилась у двух жителей региона Ховд в Западной Монголии — 27-летнего мужчины и молодой женщины. Область закрыли на въезд и выезд, чтобы предотвратить распространение инфекции. Также смертельно опасную болезнь выявили у скотовода на севере Китая. Сразу после госпитализации больного в городе Баян-Нур объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения. Кроме того, болезнь обнаружили у 15-летнего жителя города Улаанхус на границе Западной Монголии и России. Он съел мясо сурка.

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