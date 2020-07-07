Госдума приняла обращение к Турции по поводу статуса собора Святой Софии

Там напомнили, что памятник культуры пользуется большой популярностью у туристов из РФ.

Депутаты Госдумы приняли обращение к Великому нацсобранию Турции по вопросу об изменении статуса собора Святой Софии. Парламентарии призвали предотвратить ущерб, который может быть нанесён памятнику культуры вследствие изменения его статуса в мечеть.

— Просим всесторонне проанализировать складывающуюся ситуацию и призвать при принятии решения о статусе храма-музея Святой Софии в Стамбуле проявить мудрость, — говорится в сообщении.

Депутаты также напомнили, что храм Святой Софии стал символом мира и межрелигиозного согласия благодаря основателю современной Турции Мустафе Кемалю Ататюрку, и отметили, что памятник культуры пользуется особой популярностью у российских туристов.