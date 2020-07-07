Госдума приняла обращение к Турции по поводу статуса собора Святой Софии
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Там напомнили, что памятник культуры пользуется большой популярностью у туристов из РФ.
Депутаты Госдумы приняли обращение к Великому нацсобранию Турции по вопросу об изменении статуса собора Святой Софии. Парламентарии призвали предотвратить ущерб, который может быть нанесён памятнику культуры вследствие изменения его статуса в мечеть.
— Просим всесторонне проанализировать складывающуюся ситуацию и призвать при принятии решения о статусе храма-музея Святой Софии в Стамбуле проявить мудрость, — говорится в сообщении.
Депутаты также напомнили, что храм Святой Софии стал символом мира и межрелигиозного согласия благодаря основателю современной Турции Мустафе Кемалю Ататюрку, и отметили, что памятник культуры пользуется особой популярностью у российских туристов.
Напомним, действующий президент Турции Реджеп Эрдоган предложил изменить статус собора на мечеть в прошлом году. По задумке, это позволит сделать вход для всех желающих бесплатным. Заседание Госсовета Турции по этому вопросу состоялось в начале июля и длилось 17 минут. Официальное решение будет опубликовано в течение 15 дней.