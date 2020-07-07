Бой Емельяненко и Исмаилова перенесли из Москвы в Сочи

Турнир АСА 107, где в главном бою встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов, состоится 24 июля, но не в Москве, а в Сочи. Такое решение приняли организаторы.

— В связи с эпидемиологической ситуацией провести турнир в столице не представляется возможным. Поэтому место проведения переносится в Сочи, — говорится в заявлении АСА. — Всем болельщикам, которые купили билеты на турнир в Москве, мы выслали на почту подробную инструкцию по возврату денег.