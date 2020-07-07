В Кремле ликвидацию бедности назвали одной из приоритетных целей

— Это проблема, которой приоритетно занимаются и президент, и правительство. Безусловно, ликвидация бедности — это то, на что направлены практически все программы развития – нацпроекты, национальные цели, — подчеркнул Песков.

Он добавил, что определённые обстоятельства могут затруднять реализацию таких планов и инициатив, однако это не значит, что работа прекращается.

Комментируя недавнее исследование, свидетельствующее об увеличении доли россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей во время пандемии, пресс-секретарь главы государства отметил, что не знаком с данным опросом. Он добавил, что у Кремля нет данных ни о методологии проведения исследования, ни о возможностях компаний, которые предоставили данные. В Кремле считают, что на основе небольшой выборки некорректно делать выводы по федеральному уровню.