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В Кремле ликвидацию бедности назвали одной из приоритетных целей

На это направлены практически все программы развития.

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Фото © ТАСС / Артем Житенев

Ликвидация бедности является приоритетом для российских властей, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал опрос о благосостоянии соотечественников.

Это проблема, которой приоритетно занимаются и президент, и правительство. Безусловно, ликвидация бедности это то, на что направлены практически все программы развития – нацпроекты, национальные цели, — подчеркнул Песков.

Он добавил, что определённые обстоятельства могут затруднять реализацию таких планов и инициатив, однако это не значит, что работа прекращается.

Комментируя недавнее исследование, свидетельствующее об увеличении доли россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей во время пандемии, пресс-секретарь главы государства отметил, что не знаком с данным опросом. Он добавил, что у Кремля нет данных ни о методологии проведения исследования, ни о возможностях компаний, которые предоставили данные. В Кремле считают, что на основе небольшой выборки некорректно делать выводы по федеральному уровню.

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