Российский священник так бил в колокола, что сломал себе ногу — видео спасения

Священник из храма села Левашово Некрасовского района Ярославской области поднялся на колокольню храма, чтобы звонить в колокола, но не рассчитал точность движений, и его ударило языком колокола. Мужчина сломал коленную чашечку.

Спуститься вниз сам он уже не смог. С высоты 26 метров его пришлось доставать спасателям. Звонаря пристегнули к носилкам и спустили на верёвках.

Затем пострадавшего передали врачам скорой помощи. Мужчину госпитализировали.