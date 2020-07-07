Российский священник так бил в колокола, что сломал себе ногу — видео спасения

Священник из храма села Левашово Некрасовского района Ярославской области поднялся на колокольню храма, чтобы звонить в колокола, но не рассчитал точность движений, и его ударило языком колокола. Мужчина сломал коленную чашечку.
Спуститься вниз сам он уже не смог. С высоты 26 метров его пришлось доставать спасателям. Звонаря пристегнули к носилкам и спустили на верёвках.
Затем пострадавшего передали врачам скорой помощи. Мужчину госпитализировали.
Ранее Лайф сообщал, что в России за прошлый год в сравнении с 2018-м число переломов рук выросло примерно на 32 тысячи, а переломов ног — на 21 тысячу.