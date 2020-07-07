Главред "Коммерсанта" — о задержании экс-сотрудника по делу о госизмене: Он прекрасный патриот России

Видео © LIFE

Задержанный советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов — патриот, который не мог совершить того, в чём его обвиняют, считает главный редактор ИД "Коммерсант" Владимир Желонкин.

Он отметил, что знает бывшего коллегу как хорошего человека и журналиста. Поверить в государственную измену Сафронова Желонкину трудно.

— Я в это не верю. То, что его каким-либо образом могли подставить, — ну, наверное, да. Но я, честно говоря, не верю в то, что Иван мог осуществлять такую деятельность, как заявлено, — подчеркнул главред "Коммерсанта".

Желонкин отметил, что у Сафронова нет никаких "диссидентских взглядов". Бывшего коллегу он назвал "прекрасным патриотом России".

Ранее сообщалось, что советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали в Москве сотрудники ФСБ. Его подозревают в государственной измене. По версии следствия, он передавал информацию одной из спецслужб стран НАТО.