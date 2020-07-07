Суд заставил хоккеиста Зайцева платить алименты. Бывшая супруга не скрывала радость — видео

Кунцевский районный суд Москвы вынес решение о назначении алиментов хоккеисту Никите Зайцеву в отношении его жены Маргариты и двух малолетних дочерей. Спортсмен должен будет ежемесячно выплачивать по 70 тысяч рублей начиная с 29 июня.