Суд заставил хоккеиста Зайцева платить алименты. Бывшая супруга не скрывала радость — видео

Кунцевский районный суд Москвы вынес решение о назначении алиментов хоккеисту Никите Зайцеву в отношении его жены Маргариты и двух малолетних дочерей. Спортсмен должен будет ежемесячно выплачивать по 70 тысяч рублей начиная с 29 июня.
По решению суда дети будут воспитываться матерью.
Отметим, российский хоккеист продолжает выступать на позиции нападающего в клубе Национальной хоккейной лиги "Оттава Сенаторз" в Канаде.
Как сообщал Лайф, ранее суд увеличил алименты футболиста Тарасова бывшей жене после его просьбы их снизить.
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