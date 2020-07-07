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Суд заставил хоккеиста Зайцева платить алименты. Бывшая супруга не скрывала радость — видео

Согласно вердикту, дети останутся с матерью Маргаритой Зайцевой.

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Кунцевский районный суд Москвы вынес решение о назначении алиментов хоккеисту Никите Зайцеву в отношении его жены Маргариты и двух малолетних дочерей. Спортсмен должен будет ежемесячно выплачивать по 70 тысяч рублей начиная с 29 июня.

По решению суда дети будут воспитываться матерью.

Отметим, российский хоккеист продолжает выступать на позиции нападающего в клубе Национальной хоккейной лиги "Оттава Сенаторз" в Канаде.

Как сообщал Лайф, ранее суд увеличил алименты футболиста Тарасова бывшей жене после его просьбы их снизить.

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