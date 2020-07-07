Крис Хемсворт рассказал, на что пойдёт ради роли в байопике о Халке Хогане

Австралийский актёр Крис Хемсворт рассказал о подготовке к роли в биографическом фильме о легендарном рестлере Халке Хогане, которую он получил в прошлом году. "Бывший" Тор признался, что собирается набрать массу и накачать ещё больше мышц, чем требовала роль супергероя.

Как сообщает NME, Хемсворт собирается всерьёз заняться борьбой для того, чтобы полностью вжиться в роль. Он также рассказал, что с нетерпением ждёт, когда сможет примерить на себя культовые усы рестлера. При этом актёр признался, что до сих пор не видел сценария, так как полноценная работа над проектом ещё не началась.

— Картина находится в разработке. Мы с Тоддом Филлипсом (режиссёр фильма. — Прим. Лайфа) встречались год или два назад, чтобы обсудить детали, в том числе идею фильма, который, я думаю, в какой-то момент может стать сериалом, — рассказал Хемсворт.

Напомним, Крис Хемсворт не только сыграет главную роль в байопике, но и выступит продюсером кинокартины. Кроме него продюсерами проекта выступят Брэдли Купер, Тодд Филлипс, Эрик Бишофф. Над сценарием работает Джон Поллоно.