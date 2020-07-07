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Крис Хемсворт рассказал, на что пойдёт ради роли в байопике о Халке Хогане

Он раскрыл, что сценарий к фильму ещё не готов.

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Фото © Wikipedia

Австралийский актёр Крис Хемсворт рассказал о подготовке к роли в биографическом фильме о легендарном рестлере Халке Хогане, которую он получил в прошлом году. "Бывший" Тор признался, что собирается набрать массу и накачать ещё больше мышц, чем требовала роль супергероя.

Как сообщает NME, Хемсворт собирается всерьёз заняться борьбой для того, чтобы полностью вжиться в роль. Он также рассказал, что с нетерпением ждёт, когда сможет примерить на себя культовые усы рестлера. При этом актёр признался, что до сих пор не видел сценария, так как полноценная работа над проектом ещё не началась.

Картина находится в разработке. Мы с Тоддом Филлипсом (режиссёр фильма. — Прим. Лайфа) встречались год или два назад, чтобы обсудить детали, в том числе идею фильма, который, я думаю, в какой-то момент может стать сериалом, — рассказал Хемсворт.

Напомним, Крис Хемсворт не только сыграет главную роль в байопике, но и выступит продюсером кинокартины. Кроме него продюсерами проекта выступят Брэдли Купер, Тодд Филлипс, Эрик Бишофф. Над сценарием работает Джон Поллоно.

Крис Хемсворт — голливудский актёр австралийского происхождения, наиболее известный ролью бога Тора из серии фильмов Marvel ("Мстители", "Тор"). Подробнее о биографии Хемсворта читайте на сайте uznayvse.ru.

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