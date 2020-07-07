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Машины обгорели, здание частично обрушилось. Видео c последствиями пожара на складе базы каскадёров в Москве

Огонь успел охватить площадь в сотни квадратных метров, но возгорание уже локализовано.

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На западе Москвы во 2-м Сетуньском проезде, где вспыхнул пожар на складе, сейчас работают спасатели. Лайф публикует видео, как сотрудники МЧС ликвидируют возгорание.

На кадрах видно, что здание с автомобилями полностью в дыму. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 750 квадратных метров. Склад частично обрушился. По данным ТАСС, это склад каскадёров "Парк киноприключений".

Информации о пострадавших не поступало. По словам очевидцев, в здании людей не должно быть.

Ранее в Подмосковье загорелся ангар с покрышками.

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