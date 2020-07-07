Машины обгорели, здание частично обрушилось. Видео c последствиями пожара на складе базы каскадёров в Москве

На западе Москвы во 2-м Сетуньском проезде, где вспыхнул пожар на складе, сейчас работают спасатели. Лайф публикует видео, как сотрудники МЧС ликвидируют возгорание.

На кадрах видно, что здание с автомобилями полностью в дыму. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 750 квадратных метров. Склад частично обрушился. По данным ТАСС, это склад каскадёров "Парк киноприключений".

Информации о пострадавших не поступало. По словам очевидцев, в здании людей не должно быть.