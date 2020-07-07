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На западе Москвы загорелся крупный склад — видео

Информации о пострадавших не поступало. На месте ЧП работают сотрудники МЧС.

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На западе Москвы во 2-м Сетуньском проезде горит металлический склад с автомобилями на площади 750 квадратных метров. Здание частично обрушилось. На месте пожара слышны хлопки.

Поступило сообщение о пожаре по адресу 2-й Сетуньский проезд, 3. По прибытии увидели открытое горение отдельно стоящего металлического строения. Что это за здание и площадь пожара — уточняется, — подтвердили Лайфу информацию о пожаре в ГУ МЧС России.

Как утверждают спасатели, пока информации о пострадавших нет. По словам очевидцев, в здании людей не должно быть.

Ранее Лайф сообщал, что на юге Москвы загорелся склад с автозапчастями.

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