На западе Москвы загорелся крупный склад — видео

На западе Москвы во 2-м Сетуньском проезде горит металлический склад с автомобилями на площади 750 квадратных метров. Здание частично обрушилось. На месте пожара слышны хлопки.

— Поступило сообщение о пожаре по адресу 2-й Сетуньский проезд, 3. По прибытии увидели открытое горение отдельно стоящего металлического строения. Что это за здание и площадь пожара — уточняется, — подтвердили Лайфу информацию о пожаре в ГУ МЧС России.

Как утверждают спасатели, пока информации о пострадавших нет. По словам очевидцев, в здании людей не должно быть.