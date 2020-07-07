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Рогозин: У Сафронова в "Роскосмосе" не было доступа к закрытой информации

Глава госкорпорации заявил, что не сомневался в высоком профессионализме и личной порядочности своего советника.

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Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что его советник Иван Сафронов, задержанный по подозрению в госизмене, не имел доступа к закрытой информации во время работы в госкорпорации.

Полтора месяца назад он был приглашён для освещения деятельности "Роскосмоса". Доступа к закрытой информации не имел, — цитирует Рогозина ТАСС.

Он добавил, что в течение нескольких лет знал Сафронова как журналиста, глубоко разбиравшегося в материале, и не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности.

Напомним, Лайф сообщал, что сотрудники ФСБ задержали в Москве советника главы "Роскосмоса". Иван Сафронов занял свой пост всего около двух месяцев назад. Он занимался информационной политикой, а также курировал некоторые специальные программы госкорпорации. В "Роскосмосе" факт задержания своего сотрудника подтвердили. Известно, что ФСБ подозревает Сафронова в передаче секретных сведений одной из спецслужб НАТО.

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