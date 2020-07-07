Рогозин: У Сафронова в "Роскосмосе" не было доступа к закрытой информации

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что его советник Иван Сафронов, задержанный по подозрению в госизмене, не имел доступа к закрытой информации во время работы в госкорпорации.
— Полтора месяца назад он был приглашён для освещения деятельности "Роскосмоса". Доступа к закрытой информации не имел, — цитирует Рогозина ТАСС.
Он добавил, что в течение нескольких лет знал Сафронова как журналиста, глубоко разбиравшегося в материале, и не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности.
Напомним, Лайф сообщал, что сотрудники ФСБ задержали в Москве советника главы "Роскосмоса". Иван Сафронов занял свой пост всего около двух месяцев назад. Он занимался информационной политикой, а также курировал некоторые специальные программы госкорпорации. В "Роскосмосе" факт задержания своего сотрудника подтвердили. Известно, что ФСБ подозревает Сафронова в передаче секретных сведений одной из спецслужб НАТО.