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В квартире экс-возлюбленной советника главы "Роскосмоса" проходит обыск — видео

Таисия Бекбулатова работала с ним в одном издании, их также связывали романтические отношения.

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Видео © LIFE

Правоохранители проводят обыски в квартире экс-спецкора "Медузы" и главного редактора журнала "Холод" Таисии Бекбулатовой. По данным Лайфа, это может быть связано с сегодняшним задержанием советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Молодого человека подозревают в госизмене и сотрудничестве с одной из спецслужб стран-участниц НАТО. Бекбулатова и Сафронов с 2012 по 2017 год работали в одном издании, у них были романтические отношения.

Как рассказали Лайфу в правозащитной группе "Агора", Таисия Бекбулатова уже обратилась за защитой к руководителю организации Павлу Чикову. Она позвонила около 9:30, но затем не выходила на связь. К ней был направлен адвокат Николай Васильев. Пока нет подтверждения, что он допущен к месту следственных действий.

У нас нет постановления суда на руках и нет решения следствия об обысках, — отметили в "Агоре".

Напомним, Иван Сафронов занимал должность в "Роскосмосе" около двух месяцев. Он курировал информационную политику, а также отвечал за некоторые специальные программы госкорпорации. ФСБ подозревает Сафронова в передаче секретных сведений одной из спецслужб НАТО. Лайф показывал видео момента его задержания.

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