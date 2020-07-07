В Польше двое мужчин подожгли хостел с украинцами

Возле польского города Хшанув двое поляков подожгли хостел с 12 людьми внутри, большинство из которых были украинцами. Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы потушить пожар. Всех из здания удалось эвакуировать, никто не пострадал. Об этом сообщает издание radiokrakow.
Полицейские уже задержали двух поляков, подозреваемых в поджоге. Они тоже были жителями хостела. Почему мужчины пошли на такой шаг, пока не сообщается. Отмечается, что первого задержанного отпустили сразу после допроса, в отношении второго возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 10 лет за решёткой.
Ранее Лайф сообщал, что украинцы ради отдыха наплевали на запреты и отправились в Грецию. По прибытии в страну им отказали во въезде. Теперь они за решёткой.
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