Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Польше двое мужчин подожгли хостел с украинцами

Пока не известно, что натолкнуло поляков на такой жестокий шаг.

390

Фото © Pixabay

Возле польского города Хшанув двое поляков подожгли хостел с 12 людьми внутри, большинство из которых были украинцами. Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы потушить пожар. Всех из здания удалось эвакуировать, никто не пострадал. Об этом сообщает издание radiokrakow.

Полицейские уже задержали двух поляков, подозреваемых в поджоге. Они тоже были жителями хостела. Почему мужчины пошли на такой шаг, пока не сообщается. Отмечается, что первого задержанного отпустили сразу после допроса, в отношении второго возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 10 лет за решёткой.

Ранее Лайф сообщал, что украинцы ради отдыха наплевали на запреты и отправились в Грецию. По прибытии в страну им отказали во въезде. Теперь они за решёткой.

Выбор редакции

Loading...