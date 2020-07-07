61-летняя Мадонна разделась для откровенного селфи, которое ей пришлось делать на костылях

Мадонна всё ещё восстанавливается после травмы колена, полученной в марте, пишет Daily Mail. Но это не мешает королеве поп-музыки эпатировать своих фанатов, показывая им эротические снимки. На этот раз певица поделилась в "Инстаграме" странным фото топлес.

Фото © Instagram / madonna

Полуобнажённая артистка позировала у зеркала, прикрыв руками и светлыми локонами пышную грудь. Однако 61-летняя Мадонна не только похвасталась роскошной фигурой, но и дополнила образ шляпой и костылём. "У каждого своя опора", — подписала она.

Фото © Instagram / madonna

И фанаты остались в восторге от внешности певицы, недоумевая, как ей удаётся выглядеть настолько молодо и сексуально в столь солидном возрасте. По мнению многих поклонников, звание королевы Мадонне подходит как никому другому. Однако некоторые считают, что артистке пора завязывать с подобными снимками, потому что они начинают смотреться нелепо и странно.

По-прежнему красавица manilaluzon

Фото © Instagram / Madonna

Королева, выглядишь фантастически idsif_50th

Мадонна, оденься уже. Ты слишком стара для подобного, серьёзно jazzn707