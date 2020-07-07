"Думал, всё, это конец". Полежайкин из "Папиных дочек" рассказал, как переломал себе ноги

32-летний Михаил Казаков, прославившийся съёмками в "Ералаше" и ролью Полежайкина в сериале "Папины дочки", недавно шокировал подписчиков страшными фото. Актёр попал в больницу и опубликовал в "Инстаграме" кадры из палаты, где лежит с забинтованными опухшими ногами, и городской пейзаж, подписав: "Добро пожаловать в мой новый мир". А теперь раскрыл, что же произошло с ним на самом деле.

Фото © Instagram / kazakovfly

Михаил хотел сделать несколько красивых снимков города, но сорвался с высоты, пишет Wday.ru. В роковой момент парень подумал, что проживает свои последние мгновения. Артист выжил, но теперь ему предстоит долгое восстановление.

Фото © Instagram / kazakovfly

Пытался поснимать кадры про Тверь, упал с 12-метровой высоты, приземлился на ноги. Последние 3 метра думал: "Всё, это конец". Прибежали люди, вызвали скорую. Ноги в хлам, сейчас в больнице. Лежать теперь минимум 6 месяцев. А это та сама фотография, сделанная такой высокой ценой Михаил Казаков

Фото © Instagram / kazakovfly