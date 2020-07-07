Седокова пострадала на съёмках клипа, разбившись об асфальт — видео падения

Анна Седокова столкнулась с непредвиденными трудностями на съёмках клипа на песню "Самолёты", проходивших на аэродроме. Артистка пострадала во время одной из сцен. Она не стала утаивать от фанатов, что произошло, и показала в "Инстаграме" видео неприятного момента.

Видео © Instagram / annasedokova

На кадрах видно, как певица бежит по взлётной полосе на каблуках. Но в какой-то момент спотыкается и падает на асфальт лицом вниз. Позже Седокова опубликовала ещё один ролик, где ей пытается оказать помощь съёмочная команда. По словам артистки, сначала она не могла дышать и очень испугалась. Кроме того, у неё оказались разбиты колено и рука.

Было ли больно? Было. <...> Первые десять секунд я не могла дышать. Грудная клетка не принимала воздух. Пояс расстегнули, но это не помогло. <...> Оказывается, так страшно, когда не можешь дышать. <...> Колено начало распухать и кровоточило, до руки было больно коснуться. <...> Пока я хромаю и не двигаю рукой. Но, уверена, это временно Анна Седокова

Фото © Instagram / annasedokova

Однако, несмотря на травмы, Анна решила закончить съёмку. Поклонники в комментариях отметили трудолюбие и упорство артистки, и она получила мощную поддержку.

Фото © Instagram / annasedokova

САМЫЙ МОЩНЫЙ БОЕЦ!!!!!!! Человек не мог ни дышать, ни ходить!!!!!!🚀🚀🚀❤️❤️МУЗА И ПРОФЕССИОНАЛ Alinagerman

Многие думают, что быть артистом — это купаться в деньгах и ничего не делать, но это огромный труд, постоянные тренировки, недостаток сна, травмы.

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