В Минздраве рассказали, сколько раз в день можно мыться в жару

В жару лучше всего мыться два раза в день, причём один раз — без косметических средств, считает главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава, завкафедрой кожных болезней и косметологии ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Николай Потекаев.

Специалист отметил, что водными процедурами лучше не злоупотреблять, в нежаркую погоду одного-двух раз должно быть вполне достаточно. В то же время он согласился с тем, что "всё индивидуально" и нужно учитывать тип кожи, возраст и заболевания, которые могут влиять на метаболизм.

— Частые водные процедуры приводят к сухости кожи. Дело в том, что смывается водно-липидная мантия естественная, которая создаёт плёночку такую на коже, препятствующую излишнему испарению влаги. Когда смывается это водой (если очень часто мыться), то может возникнуть сухость, — приводит его слова радиостанция "Говорит Москва".

Врач подчеркнул, что гелями и скрабами тоже не стоит пользоваться слишком часто. Дело в том, что они усиливают эффект смыва защитной плёнки с кожи. Полетаев советует использовать гель для душа не больше раза в день. Лучше, если он будет бесцветным, так как красители могут спровоцировать аллергию.