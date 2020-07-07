Прокуратура запросила 15 лет строгого режима для главы карельского "Мемориала" по делу о порнографии

Для главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева прокуратура запросила 15 лет колонии строгого режима во время прений в Петрозаводском городском суде. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Виктор Ануфриев. Дмитриева обвиняют в изготовлении детской порнографии с участием приёмной дочери, сексуальном насилии над ней и незаконном хранении частей оружия.

— 15 лет строгого режима, — отметил защитник.

Адвокат также сообщил, что Дмитриев тоже начал выступать в прениях. А завтра он произнесёт последнее слово.

Напомним, в июне 2018 года против Дмитриева возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. В апреле этого же года правозащитник был оправдан по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приёмной дочери. За незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия он был приговорён к 2,5 года ограничения свободы.