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В ВОЗ заверили, что пик пандемии CoViD-19 ещё не пройден

Однако в России темпы распространения вируса постепенно снижаются.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Пик пандемии коронавируса в мире ещё не наступил. Об этом сегодня во время брифинга заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он также добавил, что темпы распространения инфекции увеличиваются.

Вспышка ускоряется, и мы ещё пока не вышли на пик эпидемии, — приводит его слова ТАСС.

Несмотря на это, в России коронавирус слабеет. В стране фиксируют всё меньше новых случаев заражения инфекцией. Так, наша страна уже вышла из тройки лидеров по количеству заболевших — её вытеснила Индия. На первом месте — США, на втором — Бразилия. На сегодняшний день там заразились свыше 1,6 миллиона человек, в том числе и президент.

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