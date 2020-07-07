В ВОЗ заверили, что пик пандемии CoViD-19 ещё не пройден

Пик пандемии коронавируса в мире ещё не наступил. Об этом сегодня во время брифинга заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он также добавил, что темпы распространения инфекции увеличиваются.

— Вспышка ускоряется, и мы ещё пока не вышли на пик эпидемии, — приводит его слова ТАСС .

Несмотря на это, в России коронавирус слабеет. В стране фиксируют всё меньше новых случаев заражения инфекцией. Так, наша страна уже вышла из тройки лидеров по количеству заболевших — её вытеснила Индия. На первом месте — США, на втором — Бразилия. На сегодняшний день там заразились свыше 1,6 миллиона человек, в том числе и президент.