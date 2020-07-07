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Президент Бразилии заразился коронавирусом

Для лечения он принимает гидроксихлорохин.

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Фото © Getty Images / Andre Borges / NurPhoto

Президент Бразилии Жаир Болсонару в интервью CNN заявил, что у него положительный тест на коронавирус. Сейчас он уже начал лечение и чувствует себя хорошо.

Ранее 65-летний бразильский лидер сам заподозрил у себя инфекцию: у него поднялась температура, а в крови снизился уровень кислорода. Из-за этого пришлось отменить все запланированные на текущей неделе мероприятия.

Напомним, Бразилия занимает уже вторую строчку в мире (после США) по числу заболевших коронавирусом. Инфицированных в латиноамериканской стране более 1,6 миллиона.

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