Комплексы С-400 испытали на американских истребителях вопреки запрету США

Издание Fighter Jets World сообщило, что войска ПВО Турции испытали РЛС и автоматику сопровождения целей на американских истребителях F-16 и F-4. Испытания проводились на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары. Сообщается, что тестирование систем началось 4 июля, а мероприятия по "электронной войне" продлятся до конца ноября. Авторы издания отмечают, что электронные пуски и тестирование систем обнаружения с использованием американских истребителей F-16 Viper и F-4 Phantom II проводятся при полном игнорировании санкций, которые за подобную работу пообещали американские военные.

Отмечается, что С-400 будут использоваться во всевысотных режимах обнаружения, включая полёты авиации в обычных режимах и полёты на минимальных высотах. Отмечается, что текущий испытательный цикл С-400, купленных в России, призван подтвердить способность комплексов действовать с заявленными характеристиками. Первый этап таких тестов с использованием самолётов американского производства Турция проводила в 2019 году.