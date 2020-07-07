"Сделаем Америку снова горячей". Пэрис Хилтон захотела стать президентом США

Актриса Пэрис Хилтон заявила, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента США. Своими планами она поделилась в "Инстаграме".

Фото © Instagram / parishilton 1 / 3

В видеообращении светская львица добавила, что на должность вице-президента назначит певицу Рианну. В случае победы на выборах Хилтон пообещала перекрасить Белый дом в розовый цвет, так как белый "слишком скучный". Свой будущий слоган "Сделаем Америку снова горячей" дива придумала, слегка изменив тот, что у нынешнего президента, — "Сделаем Америку снова великой".

— После долгих размышлений я решила, что Овальному кабинету необходим косметический ремонт и женская рука, — написала она в соцсети, приложив фото рабочей комнаты американского президента со своей фотографией, наложенной с помощью фотошопа.