"Сделаем Америку снова горячей". Пэрис Хилтон захотела стать президентом США

Актриса Пэрис Хилтон заявила, что будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента США. Своими планами она поделилась в "Инстаграме".
В видеообращении светская львица добавила, что на должность вице-президента назначит певицу Рианну. В случае победы на выборах Хилтон пообещала перекрасить Белый дом в розовый цвет, так как белый "слишком скучный". Свой будущий слоган "Сделаем Америку снова горячей" дива придумала, слегка изменив тот, что у нынешнего президента, — "Сделаем Америку снова великой".
— После долгих размышлений я решила, что Овальному кабинету необходим косметический ремонт и женская рука, — написала она в соцсети, приложив фото рабочей комнаты американского президента со своей фотографией, наложенной с помощью фотошопа.
Ранее американский певец Канье Уэст сообщил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединённых Штатов. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выразил ему свою поддержку. Официально артист документы ещё не подал. Главными соперниками в президентской гонке остаются действующий лидер страны, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.