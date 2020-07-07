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Стало известно, из-за чего москвич направил машину в веранду ресторана

К счастью, никто не пострадал. И сам виновник отделался испугом.

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Фото © "Москва 24"

Дептранс Москвы сообщил предварительную причину ДТП на улице Генерала Белова, где "ниссан" въехал в веранду ресторана "Тануки". Оказалось, что 80-летний водитель иномарки просто перепутал педали, сообщает пресс-служба ведомства.

Водитель хотел припарковаться в районе дома № 15, но вместо тормоза нажал на газ. Машина сначала наехала на изгородь газона, а после и на летнюю веранду ресторана. Ранее сообщалось, что из-за ДТП двое получили серьёзные травмы, но эта информация не подтвердилась. Пострадавших в аварии нет.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве на Новом Арбате автомобиль Aston Martin стоимостью более 14 миллионов рублей наехал на препятствие и вылетел в пешеходную зону.

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