Стало известно, из-за чего москвич направил машину в веранду ресторана

Дептранс Москвы сообщил предварительную причину ДТП на улице Генерала Белова, где "ниссан" въехал в веранду ресторана "Тануки". Оказалось, что 80-летний водитель иномарки просто перепутал педали, сообщает пресс-служба ведомства.

Водитель хотел припарковаться в районе дома № 15, но вместо тормоза нажал на газ. Машина сначала наехала на изгородь газона, а после и на летнюю веранду ресторана. Ранее сообщалось, что из-за ДТП двое получили серьёзные травмы, но эта информация не подтвердилась. Пострадавших в аварии нет.