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В Москве автомобиль въехал в веранду ресторана

Пострадали несколько человек, которые находились в машине.

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Фото © "Москва 24"

В Москве автомобиль вылетел на веранду ресторана "Тануки" на улице Генерала Белова. Об этом сообщает столичный Дептранс в "телеграме".

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля. Два человека получили серьёзные травмы. На месте работают врачи скорой помощи.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве на Новом Арбате автомобиль Aston Martin стоимостью более 14 миллионов рублей наехал на препятствие и вылетел в пешеходную зону.

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