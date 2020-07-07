В Москве автомобиль въехал в веранду ресторана

В Москве автомобиль вылетел на веранду ресторана "Тануки" на улице Генерала Белова. Об этом сообщает столичный Дептранс в "телеграме".



В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля. Два человека получили серьёзные травмы. На месте работают врачи скорой помощи.