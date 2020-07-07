В Москве автомобиль въехал в веранду ресторана

В Москве автомобиль вылетел на веранду ресторана "Тануки" на улице Генерала Белова. Об этом сообщает столичный Дептранс в "телеграме".
В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля. Два человека получили серьёзные травмы. На месте работают врачи скорой помощи.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве на Новом Арбате автомобиль Aston Martin стоимостью более 14 миллионов рублей наехал на препятствие и вылетел в пешеходную зону.
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