Бастрыкин заявил, что в деле калининградских врачей найдены доказательства о совершённом убийстве

Благодаря комплексу доказательств следователям удалось установить признаки убийства новорождённого калининградскими врачами Элиной Сушкевич и Еленой Белой. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете". Он добавил, что изначально дело было очень резонансным, но делать выводы нужно аккуратно и только на основании объективных доказательств, а не эмоций.

— Следователи провели большую работу по данному уголовному делу. И собранные ими материалы, в том числе заключения экспертиз, говорят о наличии в действиях обвиняемых признаков особо тяжкого преступления — убийства, — заявил глава СКР.

Как сообщил Александр Бастрыкин, выводы следствия были сделаны только на основе всей совокупности доказательств: заключения комиссионной комплексной судебно-медицинской экспертизы о причине смерти ребёнка, спектрографической и других экспертиз, показаний свидетелей. Как подчеркнул глава СКР, все экспертизы проводили эксперты-медики, потому и оснований сомневаться в их объективности нет.

— Эксперты установили, что препарат был введён в заведомо токсичной дозе, многократно превышающей предельно допустимую, это закономерно привело к смерти новорождённого от острого отравления. К тому же применение магнезии было абсолютно противопоказано ребёнку, и врачи об этом знали. Затем, согласно данным следствия, в историю родов обвиняемые внесли заведомо ложные сведения о том, что имел место факт гибели плода при родах, — добавил Бастрыкин.

Как сообщал Лайф, бывшему и.о. главврача роддома № 4 в Калининграде Елене Белой вменяются "Организация убийства малолетнего" и "Превышение должностных полномочий", анестезиологу-реаниматологу Элине Сушкевич — "Умышленное убийство малолетнего". По версии следствия, в ноябре 2018 года Белая приказала ввести смертельную дозу препарата "Магния сульфат" глубоко недоношенному младенцу. Малыш родился с массой тела в 700 граммов и якобы, по мнению медиков, не выжил бы. Поэтому, как полагает СК, Белая и Сушкевич решили не портить статистику роддома и убили ребёнка.