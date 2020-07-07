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Порошенко припомнили поздравление Путина с Днём России. Экс-лидер Украины всё отрицает

По версии противников олигарха, пресс-служба лидера страны тогда решила не обнародовать этот факт.

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Фото © Poroshenko.com.ua

Пётр Порошенко в 2014 году, будучи президентом Украины, в разгар боевых действий в Донбассе поздравил российского лидера Владимира Путина с Днём России. Такое заявление сделала депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук на одном из украинских политических шоу. Она заверила, что эта информация есть во многих источниках и её легко проверить.

Господин Порошенко, например, 12 июня 2014 года поздравлял с Днём России… когда уже был Славянск, Краматорск и так далее, — рассказала нардеп.

В ответ Порошенко обвинил Верещук во лжи. Однако нужно отметить, что уведомление о таком поздравлении действительно есть на сайте Президента РФ.

П. Порошенко также поздравил В. Путина с национальным праздником — Днём России, — говорится в сообщении от 12 июня 2014 года.

Напомним, ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что экс-президент Украины Пётр Порошенко совместно с националистами готовит "кровавый" переворот в стране.

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