Порошенко припомнили поздравление Путина с Днём России. Экс-лидер Украины всё отрицает

Пётр Порошенко в 2014 году, будучи президентом Украины, в разгар боевых действий в Донбассе поздравил российского лидера Владимира Путина с Днём России. Такое заявление сделала депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук на одном из украинских политических шоу. Она заверила, что эта информация есть во многих источниках и её легко проверить.

— Господин Порошенко, например, 12 июня 2014 года поздравлял с Днём России… когда уже был Славянск, Краматорск и так далее, — рассказала нардеп.

В ответ Порошенко обвинил Верещук во лжи. Однако нужно отметить, что уведомление о таком поздравлении действительно есть на сайте Президента РФ.

— П. Порошенко также поздравил В. Путина с национальным праздником — Днём России, — говорится в сообщении от 12 июня 2014 года.