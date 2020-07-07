"Коммерсант" выступил в поддержку Ивана Сафронова и поставил его дело в один ряд с делом Голунова

Коллектив газеты "Коммерсант", где долгое время работал задержанный по делу о госизмене Иван Сафронов, выпустил заявление. Бывшего журналиста называют одним из лучших представителей профессии, а также настоящим патриотом России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за эти сферы.

— Он фактически пришёл в издательский дом на место своего отца, военного обозревателя, погибшего в марте 2007 года. В этом случае репутация семьи стала частью репутации "Ъ", а сам Иван — частью его души... Ивана не зря называют одним из лучших журналистов страны. Мы знаем не только о его высочайшем профессионализме, но и о его характере. Иван — настоящий патриот России, который писал про армию и космос, потому что искренне переживал за них. Обвинение в измене Родине в его случае выглядит абсурдным, — говорится в тексте заявления.

Бывшие коллеги Сафронова ставят его задержание в один ряд с делами журналистов Ивана Голунова и Светланы Прокопьевой и настаивают на максимальной публичности и гласности, а также немедленном допуске адвокатов, хотя обычно дела о госизмене рассматривают в закрытом режиме.