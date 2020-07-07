"Его воспитывали как героя, а её — как Золушку". Психологи изучили дневник жертвы доцента-расчленителя

Жертва доцента-расчленителя Олега Соколова Анастасия Ещенко была эмоционально зависима от своего убийцы и находилась в состоянии депрессии или субдепрессии. Вероятнее всего, переживания из-за внешности и комплексы зародились ещё в детстве, а Соколов их усугубил, заявила психолог Татьяна Семенко.

Она убеждена, что к таким людям притягиваются тираны. В данном случае это и произошло. Эксперт считает, что доцент понизил самооценку возлюбленной и был в отношениях "энергетическим вампиром", хотя мог поступить иначе. Отношения в паре психолог причисляет к типу "тиран – жертва".

Президент психологического центра "5 Да" Дмитрий Сейнов пришёл к выводу, что погибшая была скрытой мазохисткой. По его мнению, об этом свидетельствует тот факт, что девушка сама "поставила диагноз", назвав себя уродливой из-за носа. В доценте же он разглядел наклонности к садизму. Эксперт считает, что трагедия произошла, когда Ещенко "стала выходить из зависимости". Он уверен, что аспирантку с детства приучали к тому, что всё "нужно заслужить", а историка, напротив, воспитывали как "красавчика-героя", который сможет многого добиться.

— Её приучали: "Ты никто, ты должна заслужить". Ей вдалбливали это. А ему говорили: "Ты красавчик, ты герой, ты добьёшься многого в своей жизни, ты просто рыцарь на белом коне". Воспитывали героя и воспитывали Золушку. У них всё было хорошо до определённого момента. Но она не подчинилась, может, даже к психологу начала ходить, который ей объяснил, что жизнь многообразна, — приводит его слова "Комсомольская правда".

Напомним, бывший доцент СПбГУ убил свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко 8 ноября 2019 года. Его задержали на следующий день, когда он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку. В марте Следственный комитет объявил о завершении расследования резонансного дела.