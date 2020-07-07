"Спартак" отправил в отставку генерального директора

Московский "Спартак" объявил о прекращении трудовых отношений с генеральным директором команды Томасом Цорном. Он пришёл в клуб в прошлом году и занимался перестройкой команды. Красно-белые расстались с лидерами клуба и купили новых футболистов, а также пригласили иностранного тренера. Однако в итоге это не сработало: сейчас "Спартак" занимает лишь седьмое место в турнирной таблице РПЛ, уступая даже "Уфе".