Экс-журналистку "Медузы" отпустили после допроса по делу Сафронова

Следователи отпустили главного редактора журнала "Холод" Таисию Бекбулатову. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя журналистки. Она находилась на допросе по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

Как ранее сообщал Лайф, на допрос Бекбулатову вызвали в связи с тем, что с Сафроновым у неё были романтические отношения. Кроме того, они работали в одном издании в течение пяти лет. В квартире журналистки провели обыски.