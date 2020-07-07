"Просто блестяще". Политолог оценила уровень организации голосования по поправкам

В условиях эпидемии коронавирусной инфекции Центральная избирательная комиссия во главе с председателем Эллой Памфиловой отработала просто безупречно, считает политолог Анна Фёдорова. В беседе с Лайфом она подчеркнула, что подобное мероприятие является беспрецедентным в стране.

— Я считаю, что в рамках подготовки и проведения всероссийского голосования по поправкам в конституцию ЦИК отработал, конечно, просто блестяще. Потому что в истории России такого ещё не было, — подчеркнула она, уточнив, что имеет в виду организацию полномасштабного голосования в условиях эпидемии коронавируса.

Фёдорова добавила, что на семидневном голосовании были приняты все необходимые меры безопасности — как санитарной, так и для недопущения нарушений. За всю неделю их зафиксировано практически не было.

— Это, конечно, признак очень высокого профессионализма ЦИК и Эллы Памфиловой в частности. Они действительно провели голосование так, что могут этим гордиться, — заключила эксперт.

Напомним, 2 июля ЦИК завершила подсчёт всех голосов по поправкам. В результате за внесение изменений в конституцию проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%. Ранее сама Элла Памфилова оценила работу комиссии и отметила, что избирательная система справилась с основными задачами при организации и проведении общероссийского голосования по поправкам к конституции.