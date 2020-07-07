"Фундамент и опора в нынешнем мире". Эксперт перечислил особенности новой российской конституции

Внесённые поправки в Конституцию России укрепят фундаментальную основу нашей страны, закрепят наши национальные ценности и послужат основой для движения вперёд. Такое мнение Лайфу высказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко о новой редакции основного закона страны. Он отметил особенности нового документа — конституция обеспечивает фундаментальные ценности для развития и процветания народа, делает невозможным ни территориальные уступки в пользу других государств, ни наличие в элите иностранных агентов влияния. То есть речь идёт о национализации, подчеркнул эксперт.

— Самое главное, что это фундамент и опора в нынешнем мире, где происходят драматические изменения хотя бы на примере тех же США, которые сегодня рушатся, утрачивают легитимность и государственность. Фактически сегодня США имеют внутри своей страны вооружённый мятеж, в котором участвуют незаконные вооружённые формирования из числа темнокожего населения. В Европе происходят те же самые процессы, может, не столь явно, тем не менее. Поэтому новая конституция — это фундамент, опираясь на который мы не просто устоим в нынешнем мире, но и спокойно и планомерно будем двигаться вперёд, — заявил Игорь Коротченко.