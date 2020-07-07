Держал дома гранаты. ФСБ показала видео из Астрахани, где предотвратили теракт

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Федеральная служба безопасности показала видео со спецоперацией в Астраханской области, где силовикам удалось предотвратить теракт, который планировал местный житель.

На кадрах видно, как силовики по команде врываются в квартиру злоумышленника. Задержав преступника, они осмотрели его жилище. На записи видно, что на месте нашли целый арсенал оружия. Там пистолет, гранаты и взрыватели.