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Держал дома гранаты. ФСБ показала видео из Астрахани, где предотвратили теракт

На кадрах видно, как силовики по команде врываются в квартиру злоумышленника.

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Видео © ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности показала видео со спецоперацией в Астраханской области, где силовикам удалось предотвратить теракт, который планировал местный житель.

На кадрах видно, как силовики по команде врываются в квартиру злоумышленника. Задержав преступника, они осмотрели его жилище. На записи видно, что на месте нашли целый арсенал оружия. Там пистолет, гранаты и взрыватели.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовился в Астрахани. Планировавший нападение на административные здания хотел сбежать в Сирию, чтобы там примкнуть к боевикам.

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