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Шереметьево возобновит работу международного терминала D 27 июля

Он не работал с 1 апреля, после того как Россия ограничила международное авиасообщение.

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Фото © Instagram.com / svo_airport

Аэропорт Шереметьево с 27 июля возобновит работу международного терминала D, закрытого из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба воздушной гавани. А чуть ранее, с 15 июля, будет возобновлено движение поездов в межтерминальном переходе аэропорта.

Международный аэропорт Шереметьево информирует о возобновлении работы терминала D в полном объёме начиная с 00:00 по Москве 27 июля 2020 года, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что аэропорт готов к возобновлению перелётов за границу "с учётом потребности в обеспечении безопасности и защиты здоровья пассажиров".

Напомним, международное авиасообщение было закрыто в РФ в конце марта из-за пандемии коронавируса. После этого осуществлялись только вывозные рейсы, на которых россияне возвращались на родину из-за границы. Ранее Росавиация продлила запрет на международные полёты до 1 августа.

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