Шереметьево возобновит работу международного терминала D 27 июля

Аэропорт Шереметьево с 27 июля возобновит работу международного терминала D, закрытого из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба воздушной гавани. А чуть ранее, с 15 июля, будет возобновлено движение поездов в межтерминальном переходе аэропорта.

— Международный аэропорт Шереметьево информирует о возобновлении работы терминала D в полном объёме начиная с 00:00 по Москве 27 июля 2020 года, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что аэропорт готов к возобновлению перелётов за границу "с учётом потребности в обеспечении безопасности и защиты здоровья пассажиров".