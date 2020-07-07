В Татарстане задержали маньяка, прилюдно избивавшего женщин в парке — видео

В Татарстане задержали мужчину, который в Нижнекамском парке Казани нападал на женщин. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по республике. Мужчина подходил к представительницам слабого пола и начинал пинать их на глазах у их же детей и прохожих.

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения парка. На них видно, как одна женщина упала от сильного удара ногой в спину, и тот начал бить её уже на земле.

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Как выяснили правоохранительные органы, ранее в этом же парке он избил ещё одну местную жительницу. Женщина пыталась убежать, но незнакомец догнал её и принялся толкать.

Полицейские задержали хулигана. Им оказался ранее судимый 34-летний житель Нижнекамска. Своё поведение он объяснил тем, что ненавидит женщин.