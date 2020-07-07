Выше $1800 за унцию. Цена золота обновила максимум с 2011 года

Стоимость золота преодолела психологическую отметку в 1800 долларов за тройскую унцию, обновив максимум с 2011 года. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на данные торгов. Котировки растут на фоне опасений по поводу новой волны коронавируса.

Так, цена августовского "золотого" фьючерса на нью-йоркской бирже Comex в ходе торгов во вторник подросла в моменте на 0,77% (или на 13,85 доллара) — до 1807,35 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов цена достигала 1809 долларов — максимума с 21 сентября 2011 года.