Тайна финского форта. Куда исчезло российское золото

О форте Ино, расположенном на северном берегу Финского залива, ходит много легенд, но самая главная — это легенда о золоте России, которое большевики должны были выплатить Германии по условиям Брестского мира, заключённого с немцами большевиками. Сумма считалась колоссальной: страна должна была выплатить агрессору 2,75 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей золотом, что составляло 245,5 тонны драгоценного металла.

И именно через форт Ино немцы должны были получить большую часть золота. Но случилась накладка: когда в форт привезли золото, Ино оказался в кольце белофиннов. И тогда большевики взорвали цитадель, чтобы золото не досталось врагам и навсегда осталось лежать глубоко под землёй, в казематах.

Почему форт Ино?

Форт Ино, или, как его ещё называли, Николаевский, начали строить в 1909 году в местечке Инониеми для защиты Санкт-Петербурга с моря. Это были почти циклопические заградительные сооружения, способные долгое время противостоять прямому огню линейного флота противника. Для этой же задачи на противоположном берегу залива был построен форт-близнец — Красная Горка (Алексеевский).

Форт был оснащён двумя береговыми батареями по четыре пушки (152 мм) в каждой, батареей из восьми орудий (254 мм) и батареей из восьми гаубиц калибра 279 мм, дальность стрельбы которых достигала 18 км. А к 1916 году в форте появились две батареи из четырёх орудий по 305 мм — одна была открытой, а вторая защищена башнями.

Вокруг батарей был выстроен настоящий подземный город, защищённый слоем бетона в два метра: погреба для боеприпасов, хранилища для пороха, казармы. По самому форту снаряды развозили по подземной узкоколейной железной дороге, а к орудиям поднимали электроподъёмниками. Для круговой обороны с суши форт был оснащён валом, бетонными дотами и траншеями, которые соединялись подземными потернами.

В отличие от Красной Горки, в форте Ино для сообщения с морем были построены два мола с подъёмными кранами грузоподъёмностью до 32 тонн; они образовывали гавань, в которую могли заходить корабли. К юго-западному молу от Петрограда подходила железнодорожная ветка. По сути, идеальное место для скрытной передачи золота Германии. Но было ли у большевиков столько металла?

Золота много не бывает

Согласно архивным документам, в 1918 году большевикам достался золотой запас России в количестве 852,5 тонны. На момент заключения сепаратного мира с Германией золото было увезено подальше от линии фронта — в Нижний Новгород и Казань. Золотой запас, находившийся в Казани, позже попал к адмиралу Колчаку и был увезён в Иркутск. А нижегородское золото полностью оказалось в руках новой власти.

Поставки этого золота Германии в 1918 году действительно осуществлялись. Из Нижнего Новгорода в Оршу на линию фронта были отправлены два эшелона с золотом, которые увезли 45 и 50 тонн. Об этом говорит телеграмма финуправления Антанты в Париж, которая хранится в Российском государственном военном архиве (её отыскали журналисты передачи "Искатели"). В телеграмме сообщается о том, что поставки золота уже начались и первая партия должна составить около 93 тонн драгметалла. Поскольку бывшие союзники России (Англия, Франция и США), в отличие от неё, собирались буквально общипать Германию после капитуляции, виды у них на русское золото были особые. Но стоило ли золото из Нижнего Новгорода везти в Петроград? При условии, что на железных дорогах царила анархия, эшелоны часто грабили, да и до места назначения поезда могли добираться неделями, а то и месяцами. Нет, нижегородское золото в Петроград не отвозили.

Фото © Золотая орда

Но было и другое золото: по данным французской разведки, перед Февральской революцией 1917 года в Петрограде в хранилище Государственного банка его оставалось ещё не менее 140 тонн. Скорее всего, именно это золото большевики и собирались выплатить немцам, поставив его через форт Ино, но по причине стремительно меняющейся политической обстановки поставку приостановили.

Исследователь Андрей Никитин со ссылкой на данные II Конгресса соотечественников, который проходил в Ленинграде в 1991 году, указывал, что весной 1918 года под бдительным оком начальника Петроградского ЧК Моисея Урицкого и его зама Глеба Бокия в форт Ино было доставлено 1339 ящиков, 468 мешков и 18 сумок. Что находилось в них, простым защитникам форта не сообщали, но, скорее всего, это были золото, монеты и драгоценности.

В таком случае что помешало передать золото немцам? Неясно. Но, быть может, золото и не предназначалось для Германии, а должно было уйти в какие-то иные страны — либо как "золотой парашют" для большевиков в том случае, если они не удержатся у власти, либо как благодарность за поддержку — прошлую или будущую. Кому оно могло предназначаться? Американцам? Англичанам? Неизвестно.

Куда пропало "сокровище нации"

Зато известно, что вскоре после доставки таинственного груза в форт в Финляндии вспыхнула контрреволюция, сочувствующих большевикам оттеснили от власти, а русский форт попал в настоящее окружение. Новое правительство требовало отдать форт Финляндии. Финнов активно поддерживала Германия: неизвестно, знали ли немцы о золоте или их просто интересовала позиция, с которой можно было обстреливать Кронштадт, но требование было однозначным и категоричным.

Гарнизон форта был невелик — всего 200 человек, поэтому комендант Ино решил сдать форт. Солдаты дождался, когда из Кронштадта за ними прибудут два корабля, и 14 мая 1918 года оставили цитадель, напоследок забрав замки от орудий и взорвав пороховые склады и погреба со снарядами. Через неделю, когда форт перестал гореть, его заняли финны, а ещё через месяц — немецкие батальоны графа Рюдигера фон дер Гольца.

Знавший о таинственном грузе Урицкий был убит в августе 1918 года и никому ничего рассказать уже не мог. Ещё один свидетель, Бокий, наоборот, пошёл на повышение, дослужился до начальника 9-го отдела ГУГБ НКВД, но был расстрелян в 1937 году по личному решению Сталина и свет на эту тёмную историю тоже не пролил.

По некоторым данным, и немцы, и финны не раз обыскивали развалины форта, но так ничего и не нашли. Следовательно, золото было, они о нём знали. Более того, известно, что именно немцы перед захватом форта категорически настаивали, чтобы русские корабли не подходили к цитадели. Возможно, боялись, что золото будет вывезено.

В 1921 году укрепления форта были взорваны снова — на этот раз по Тартускому договору с Финляндией. А во время Великой Отечественной форт буквально сравняли с землёй: он трижды переходил из рук в руки, и трижды его взрывали. Если золото и было спрятано в каком-нибудь глубоком колодце или каземате, оно оказалось погребено толщей земли и бетона, нашпигованных осколками от мин и снарядов.

Версии исчезновения

Фото © Arenan

Сейчас в форте Ино сохранились лишь самые крупные сооружения и некоторые подземные галереи. Опытные исследователи форта уверяют — ходить по ним без спецподготовки и снаряжения крайне опасно. Кроме обрушений и невзорвавшихся боеприпасов опасность несёт радиация. Во второй половине XX века рядом с фортом работала лаборатория, в которой учёные якобы занимались разработкой боевых радиоактивных веществ — они привозили сюда материалы из ядерных реакторов АЭС и облучали подопытных животных. Пятна радиационного поражения до сих пор покрывают поросшие соснами холмы на берегу Финского залива. Специалисты не рекомендуют здесь жечь костры — вместе с дымом от древесины в лёгкие могут попасть изотопы стронция-90 или плутония-239.

Это отпугивает многих энтузиастов, но тем не менее чёрные копатели — единственные, кто пытается разгадать тайну форта. Поиски золота ведут в районе орудийных башен, внутренней узкоколейки и пехотных казематов. Почему государство относится к подобным поискам безразлично — тоже остаётся непонятным. Быть может, золото из форта всё-таки вывезли?