Тюремный сиквел, обнажёнка и трезвый Вицин. Как снимали "Кавказскую пленницу"

Нина и Снежный человек

Фото © Kinopoisk / "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

22 июня родилась Наталья Варлей, которой роль "спортсменки, комсомолки и просто красавицы" Нины принесла всесоюзную славу. Идея "Кавказской пленницы" родилась ещё во время съёмок "Операции Ы". Изначально фильм состоял из двух частей: первая по сюжету совпадала с окончательной версией, а во второй нашкодившая троица Трус, Балбес и Бывалый убегала в горы и, чтобы сбить милицию со следа, изображала там Снежного человека, наводя жуть на местных жителей. Леонид Гайдай отказался от второй части, решив, что это в каком-то смысле повторение комедии Эльдара Рязанова "Человек ниоткуда" про дикаря из фантастического племени тапи.

Хулиганский намёк на слово из трёх букв

Фото © Kinopoisk / "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Фильм должен был начинаться так: сначала к стене подходил Трус, писал на ней букву Х и тут же убегал, вслед за ним появлялся Балбес, который писал букву У. В момент, когда он удирал, звучали милицейские сирены. В это время появлялся невозмутимый Бывалый и дописывал слово (а точнее — слова) полностью: "Художественный фильм". Шутку придумал Никулин, режиссёр её одобрил, но такая заставка не прошла по цензурным соображениям.

Обнажёнка и талант

Фото © Kinopoisk / "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

В 1966 году Наталья Варлей и не подозревала, что вскоре станет всесоюзным секс-символом. Она работала эквилибристкой в цирке, только-только снялась в эпизодической роли медсестры в фильме "Формула радуги", как тут ей поступило приглашение из "Мосфильма" — Наталье предложили пройти пробы на роль в новом фильме Леонида Гайдая. Режиссёр успел отвергнуть свыше 500 претенденток, среди которых были такие маститые актрисы, как Наталья Кустинская, Лариса Голубкина и Анастасия Вертинская. Наталья Варлей подошла сразу. Многих очень удивил вопрос, можно ли ей будет во время съёмок раздеться до купальника. Сам режиссёр с радостью принял эту инициативу, воскликнув: "Брижит Бардо в купальнике выглядит талантливее Фаины Раневской".

24 бутылки шампанского — Никулину, 19 — Моргунову

Фото © Kinopoisk / "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Сценарий "Кавказской пленницы" многократно переписывали. За время съёмок он оброс массой шуток и гэгов. Многие фразы, ставшие крылатыми, рождались прямо на съёмочной площадке. Главными генераторами идей были Вицин, Никулин и Моргунов. Леонид Гайдай всячески поощрял работу неподражаемой троицы. Однажды ему в голову пришла идея давать по бутылке шампанского за каждую удачную шутку. Началось соревнование, в котором безоговорочную победу одержал Никулин, выиграв 24 бутылки шампанского, серебро в виде 19 бутылок пенистого напитка забрал Моргунов. А вот Вицину досталась только одна бутылка. Не потому, что ему не удавалось придумывать удачные шутки, а потому, что он шампанское не любил.

Споили трезвенника Вицина

Фото © Kinopoisk / "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Георгий Вицин был принципиальным противником алкоголя, поэтому не пил ни шампанского, ни вина, ни коньяка, ни аперитива. В сцене, где троица пьёт пиво возле бочки, он попросил налить ему в кружку воды с сиропом шиповника. Однако в кадре это всё смотрелось как халтура. Юрий Никулин предложил бросить в кружку ваты, чтобы сымитировать пену, но и это оказалось не самой лучшей идеей. Наконец, Вицин пошёл навстречу и согласился выпить кружку пива в кадре. Это был первый и последний раз, когда он употребил алкоголь — как в жизни, так и на съёмочной площадке.

Чуть не угробили Шурика

Фото © Kinopoisk / "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

В фильме есть много трюков, которые актёры выполняли сами. Да, была отличная страховка, а у Натальи Варлей ещё и акробатический опыт плюс бесшабашность. Но иногда что-то шло не так — и жизнь актёров висела на волоске. Сцена, в которой Шурик, лежащий в застёгнутом спальном мешке, падает с обрыва, а затем скатывается в горную речку, была детально распланирована, она делилась на три части, в каждой из которых была подстраховка. Но в тот момент, когда актёр упал в воду, кто-то замешкался — и Шурика понесло вниз по течению бурной реки. Именно эти кадры и вошли в окончательную версию фильма. Конечно, съёмочная группа быстро сориентировалась и вытащила тонущего, но страху натерпеться он успел.

Гайдай чуть не подрался с Моргуновым

Фото © Kinopoisk / "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

"Кавказская пленница" — последний случай сотрудничества Гайдая и легендарной троицы. Он её сам придумал, сам же и понимал, что бесконечно эксплуатировать Труса, Балбеса и Бывалого не получится. Уже на съёмках короткометражки "Самогонщики" в отношениях актёров и режиссёра наметилась трещина. Всеми правдами и неправдами Леонид Гайдай уговорил Никулина и Моргунова сняться в "Кавказской пленнице", пообещав им карт-бланш на шутки и трюки в кадре. Однако режиссёру во время съёмок поведение Моргунова казалось вызывающим — вёл он себя "по-звёздному", по любому поводу пререкался, оспаривал мнение режиссёра. Последней каплей стал закрытый показ, на котором для съёмочной группы демонстрировался отснятый материал. По свидетельствам очевидцев, Моргунов явился на него в окружении своих фанаток. Когда Гайдай ему сделал замечание, Моргунов полез драться, после чего режиссёр демонстративно вычеркнул из сценария все места, в которых играет актёр. Так распалась легендарная троица.

Как Гайдай приставал к Варлей

Фото © Kinopoisk / "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Есть разные версии, почему героиня Натальи говорит голосом актрисы Надежды Румянцевой, а поёт голосом профессиональной певицы Аиды Ведищевой. Говорят, режиссёр искал нужную интонацию, до которой Варлей якобы недотянула. Известно, однако, также, что на одном из вечеров режиссёр даже ухаживал за симпатичной актрисой, получая вновь и вновь от ворот поворот. Говорят, что, переозвучив Наталью Варлей чужими голосами, он якобы отомстил за невзаимность. Кстати, самой Наталье было очень тяжело смотреть на себя, говорящую чужим голосом.

Тюремный сиквел

Фото © Kinopoisk / "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"