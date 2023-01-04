5 киноляпов "Ивана Васильевича", которые вы не замечали 50 лет и так бы и не узнали
"Иван Васильевич меняет профессию" и новогодние каникулы — идеальное сочетание. Вот уже почти 50 лет мы смотрим фильм каждый январь, а киноляпы так и не замечали. Исправляем ситуацию.
Скачущее солнце
Кадры из фильма © "Иван Васильевич меняет профессию". Режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай / YouTube / "Киноконцерн Мосфильм"
Одна из причин, почему кинооператоры не любят снимать под открытым естественным освещением. На эпизод может уйти несколько часов, и солнце за это время убежит, кардинально изменив картинку либо оставив после себя неплохой такой киноляп. К примеру, фрагмент со съёмок клипа. В один момент помощник "прикрывает" режиссёра от солнца, хотя оно вообще с другой стороны. Но уже через секунды всё волшебным образом чинится — солнце светит оттуда, откуда нужно, и тень от зонтика тоже нормально падает.
"Храните деньги в сберегательной кассе"... или не деньги?
Кадры из фильма © "Иван Васильевич меняет профессию". Режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай / YouTube / "Киноконцерн Мосфильм"
Эпизод, когда Жорж Милославский грабит квартиру Антона Семёновича Шпака. В один момент вор произносит фразу, как бы сейчас сказали, мем: "Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе!", показывая пачки купюр в камеру... Одна загвоздка — за несколько секунд до этого в руках у него была стопка облигаций.
Копия "палки"
Кадры из фильма © "Иван Васильевич меняет профессию". Режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай / YouTube / "Киноконцерн Мосфильм"
В начале фильма, когда между советской и царской Россией открывается портал, Иван Грозный убегает в квартиру Шурика вместе с жезлом. Через несколько сцен, когда Иван Васильевич вместе с Жоржем Милославским пытаются слиться с окружением, вор кричит Бунше, чтобы тот "занялся государственным делом" и "взял палку", которая волшебным образом разделилась сразу на две временные линии.
Самоочищающийся аквариум
Кадры из фильма © "Иван Васильевич меняет профессию". Режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай / YouTube / "Киноконцерн Мосфильм"
А за этот киноляп можно было бы получить от "Гринписа". В момент, когда Иван Грозный прячется от Селезнёвой за шторы, вода в аквариуме очень грязная, удивительно, как рыбки там вообще выжили. Но уже через мгновение она становится кристально чистой. Волшебство, да и только!
Волшебные бобины
Кадры из фильма © "Иван Васильевич меняет профессию". Режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай / YouTube / "Киноконцерн Мосфильм"
А этот киноляп для особо внимательных. В эпизоде, когда Милославкий грабит квартиру, в магнитофоне было две белые бобины. Но через мгновение, когда Жорж попадает в квартиру к Шурику, одна из бобин уже красная. Времени заменить их просто не было. По сюжету — точно.
Признаться, кинолента — далеко не единственная, где много киноляпов. Недавно Лайф разбирал ошибки в легендарной "Иронии судьбы".
"Иван Васильевич меняет профессию". Режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай / YouTube / "Киноконцерн Мосфильм"