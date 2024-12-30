Тест: 99% зрителей не отгадают все новогодние шоу прошлых лет всего по одному кадру
Почтальон Печкин говорил, что телевизор — «главное украшение стола». И такое огромное количество разных передач в очередной раз подтверждает эту мысль! Узнаете все?
В эпоху, когда телевизор был центром семейных развлечений, мы с замиранием сердца ждали трансляции новогодних шоу, которые заполняли дома радостью, смехом и любимыми песнями. Сверкающие ёлки, известные артисты и незабываемые музыкальные номера создавали атмосферу настоящего праздника и переносили нас на сцену! Сейчас эти передачи остаётся только вспоминать с тёплой грустью и со слезами на глазах, ностальгируя по светлым, беззаботным временам, которые уже никогда не вернуть. Предлагаем окунуться в лучшие годы отечественного новогоднего телевидения и отгадать, из каких программ эти кадры!
Нашли в виш-листе у друга набор ёлочных игрушек и решили, что подарок выйдет бюджетным? Не спешите радоваться: возможно, он хочет щелкунчика за 1000 долларов или шар от Versace! А если знакомые всем шоу уже слегка надоели и душа требует чего-то новенького, то обязательно загляните в подборку из этих 7 новогодних фильмов. Не переживайте, «Гарри Поттера» здесь не будет!
Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / KamranAydinov, Фильм «Старые песни о главном», режиссёр Дмитрий Фикс, сценарист Константин Эрнст / Kinopoisk