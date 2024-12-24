Не только «Гарри Поттер»: 7 фильмов, которые стоит посмотреть во время новогодних праздников

Новогодние праздники — идеальное время для уютных вечеров с хорошим кино. Если вы уже пересмотрели «Гарри Поттера» и ищете что-то новое, предлагаем семь фильмов, которые подарят праздничное настроение и оставят приятные впечатления.

1. «Реальная любовь» (2003)

Что посмотреть на новогодние праздники. Фото © Кадр из фильма «Реальная любовь» (2003), режиссёр Ричард Кёртис, сценарист Ричард Кёртис / kino-teatr

Режиссёр: Ричард Кёртис.

В ролях: Хью Грант, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Колин Фёрт.

Эта романтическая комедия — классика праздничного сезона. В фильме переплетаются истории разных героев, от премьер-министра, влюбляющегося в сотрудницу, до стареющего рокера, пытающегося вернуться на вершину чартов. Искренние эмоции, тёплый юмор и мощный актёрский состав превращают «Реальную любовь» в идеальный фильм для уютного вечера.

2. «Отпуск по обмену» (2006)

Топ-7 фильмов для уютного вечера зимой. Фото © Кадр из фильма «Отпуск по обмену» (2006), режиссёр Нэнси Мейерс, сценарист Нэнси Мейерс / Kinopoisk

Режиссёр: Нэнси Мейерс.

В ролях: Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк.

Две женщины решают поменяться домами, чтобы сбежать от проблем. В результате одна оказывается в заснеженной английской деревушке, а другая — в солнечной Калифорнии. Эта трогательная и забавная история о новых возможностях, любви и неожиданных переменах поднимает настроение, как горячее какао в зимний вечер.

3. «Семьянин» (2000)

Лучшие фильмы для праздничного настроения. Фото © Кадр из фильма «Семьянин», режиссёр Бретт Рэтнер, сценаристы Дэвид Даймонд, Дэвид Вайсман / Kinopoisk

Режиссёр: Бретт Рэтнер.

В ролях: Николас Кейдж, Теа Леони, Дон Чидл.

Фильм задаёт вопрос: что важнее — карьерный успех или семейное счастье? Николас Кейдж блестяще справляется с ролью бизнесмена, которому выпадает шанс заглянуть в альтернативную жизнь. Это глубокая и душевная картина, которая напоминает о главных ценностях, особенно в праздничное время.

4. «Гринч — похититель Рождества» (2000)

Чем заменить «Гарри Поттера» на Новый год. Фото © Кадр из фильма «Гринч — похититель Рождества», режиссёр Рон Ховард, сценаристы Джеффри Прайс, Питер С. Симен, Доктор Сюсс / Kinopoisk

Режиссёр: Рон Ховард.

В ролях: Джим Керри, Тейлор Момсен, Джеффри Тэмбор.

Гринч — необычный герой, который в начале фильма только и делает, что ворчит и планирует пакости. Однако благодаря жителям Ктограда он понимает, что Рождество — это не только подарки и гирлянды, но и добрые чувства. Джим Керри идеально подходит для этой роли, добавляя фильму яркости и харизмы.

5. «Полярный экспресс» (2004)

Фильмы, которые создадут новогоднюю магию. Фото © Кадр из фильма «Полярный экспресс», режиссёр Роберт Земекис, сценаристы Роберт Земекис, Уильям Бройлес – мл., Крис Ван Оллсбёрг / Kinopoisk

Режиссёр: Роберт Земекис.

В ролях: Том Хэнкс (озвучка), Лесли Земекис, Эдди Дизен.

Мальчик, начинающий сомневаться в существовании Санты, отправляется в невероятное путешествие на волшебном поезде. «Полярный экспресс» — это не просто анимация, а погружение в атмосферу праздника и детской веры в чудо. Каждый кадр фильма будто соткан из рождественской магии.

6. «Эльф» (2003)

7 картин для семейного просмотра зимой. Фото © Кадр из фильма «Эльф», режиссёр Джон Фавро, сценарист Дэвид Беренбаум / Kinopoisk

Режиссёр: Джон Фавро.

В ролях: Уилл Феррелл, Джеймс Каан, Зои Дешанель.

Бадди — человек, выросший среди эльфов, отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти своего отца. Фильм наполнен ярким юмором и праздничной энергетикой. Уилл Феррелл создаёт обаятельный образ, который рассмешит и тронет зрителей всех возрастов.

7. «Чудо на 34-й улице» (1994)

Фото © Кадр из фильма «Чудо на 34-й улице», режиссёр Лес Мэйфилд, сценаристы Джордж Ситон, Джон Хьюз, Валентайн Дейвис / Kinopoisk

Режиссёр: Лес Мэйфилд.

В ролях: Ричард Аттенборо, Элизабет Перкинс, Дилан Макдермотт.

Сюжет вращается вокруг старика, который утверждает, что он — настоящий Санта-Клаус. Картина дарит тепло и напоминает, что чудеса возможны, если в них верить. Это семейное кино, которое идеально подойдёт для просмотра в кругу самых близких.