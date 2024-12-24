Не только «Гарри Поттер»: 7 фильмов, которые стоит посмотреть во время новогодних праздников
Каникулы в честь Нового года — время для уютных вечеров с кино. Life.ru делится подборкой из 7 фильмов, которые подарят праздничное настроение.
Новогодние праздники — идеальное время для уютных вечеров с хорошим кино. Если вы уже пересмотрели «Гарри Поттера» и ищете что-то новое, предлагаем семь фильмов, которые подарят праздничное настроение и оставят приятные впечатления.
1. «Реальная любовь» (2003)
Что посмотреть на новогодние праздники. Фото © Кадр из фильма «Реальная любовь» (2003), режиссёр Ричард Кёртис, сценарист Ричард Кёртис / kino-teatr
Режиссёр: Ричард Кёртис.
В ролях: Хью Грант, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Колин Фёрт.
Эта романтическая комедия — классика праздничного сезона. В фильме переплетаются истории разных героев, от премьер-министра, влюбляющегося в сотрудницу, до стареющего рокера, пытающегося вернуться на вершину чартов. Искренние эмоции, тёплый юмор и мощный актёрский состав превращают «Реальную любовь» в идеальный фильм для уютного вечера.
2. «Отпуск по обмену» (2006)
Топ-7 фильмов для уютного вечера зимой. Фото © Кадр из фильма «Отпуск по обмену» (2006), режиссёр Нэнси Мейерс, сценарист Нэнси Мейерс / Kinopoisk
Режиссёр: Нэнси Мейерс.
В ролях: Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк.
Две женщины решают поменяться домами, чтобы сбежать от проблем. В результате одна оказывается в заснеженной английской деревушке, а другая — в солнечной Калифорнии. Эта трогательная и забавная история о новых возможностях, любви и неожиданных переменах поднимает настроение, как горячее какао в зимний вечер.
3. «Семьянин» (2000)
Лучшие фильмы для праздничного настроения. Фото © Кадр из фильма «Семьянин», режиссёр Бретт Рэтнер, сценаристы Дэвид Даймонд, Дэвид Вайсман / Kinopoisk
Режиссёр: Бретт Рэтнер.
В ролях: Николас Кейдж, Теа Леони, Дон Чидл.
Фильм задаёт вопрос: что важнее — карьерный успех или семейное счастье? Николас Кейдж блестяще справляется с ролью бизнесмена, которому выпадает шанс заглянуть в альтернативную жизнь. Это глубокая и душевная картина, которая напоминает о главных ценностях, особенно в праздничное время.
4. «Гринч — похититель Рождества» (2000)
Чем заменить «Гарри Поттера» на Новый год. Фото © Кадр из фильма «Гринч — похититель Рождества», режиссёр Рон Ховард, сценаристы Джеффри Прайс, Питер С. Симен, Доктор Сюсс / Kinopoisk
Режиссёр: Рон Ховард.
В ролях: Джим Керри, Тейлор Момсен, Джеффри Тэмбор.
Гринч — необычный герой, который в начале фильма только и делает, что ворчит и планирует пакости. Однако благодаря жителям Ктограда он понимает, что Рождество — это не только подарки и гирлянды, но и добрые чувства. Джим Керри идеально подходит для этой роли, добавляя фильму яркости и харизмы.
5. «Полярный экспресс» (2004)
Фильмы, которые создадут новогоднюю магию. Фото © Кадр из фильма «Полярный экспресс», режиссёр Роберт Земекис, сценаристы Роберт Земекис, Уильям Бройлес – мл., Крис Ван Оллсбёрг / Kinopoisk
Режиссёр: Роберт Земекис.
В ролях: Том Хэнкс (озвучка), Лесли Земекис, Эдди Дизен.
Мальчик, начинающий сомневаться в существовании Санты, отправляется в невероятное путешествие на волшебном поезде. «Полярный экспресс» — это не просто анимация, а погружение в атмосферу праздника и детской веры в чудо. Каждый кадр фильма будто соткан из рождественской магии.
6. «Эльф» (2003)
7 картин для семейного просмотра зимой. Фото © Кадр из фильма «Эльф», режиссёр Джон Фавро, сценарист Дэвид Беренбаум / Kinopoisk
Режиссёр: Джон Фавро.
В ролях: Уилл Феррелл, Джеймс Каан, Зои Дешанель.
Бадди — человек, выросший среди эльфов, отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти своего отца. Фильм наполнен ярким юмором и праздничной энергетикой. Уилл Феррелл создаёт обаятельный образ, который рассмешит и тронет зрителей всех возрастов.
7. «Чудо на 34-й улице» (1994)
Фото © Кадр из фильма «Чудо на 34-й улице», режиссёр Лес Мэйфилд, сценаристы Джордж Ситон, Джон Хьюз, Валентайн Дейвис / Kinopoisk
Режиссёр: Лес Мэйфилд.
В ролях: Ричард Аттенборо, Элизабет Перкинс, Дилан Макдермотт.
Сюжет вращается вокруг старика, который утверждает, что он — настоящий Санта-Клаус. Картина дарит тепло и напоминает, что чудеса возможны, если в них верить. Это семейное кино, которое идеально подойдёт для просмотра в кругу самых близких.
Новогодние праздники — это время, когда хочется замедлиться, укутаться в плед и насладиться тёплой атмосферой вместе с близкими. Эти фильмы помогут создать нужное настроение, напомнят о важности любви, веры в чудо и семейных ценностях. Пусть ваш праздничный киномарафон станет таким же незабываемым, как сами праздники! А ранее Life.ru рассказывал, как появился праздник старый Новый год и что в этот день можно и нельзя делать.
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